Aquidauana ganha patrulha mecanizada para agricultura familiar

Aquidauana acaba de receber um trator 0km e uma grade aradora. A solenidade de entrega ocorreu em Campo Grande, onde o prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza recebeu o maquinário destinado via emenda da futura ministra da Agricultura e deputada federal Tereza Cristina.

Esse maquinário foi uma das reivindicações do prefeito Odilon à deputada em sua visita ao município, oportunidade em que o prefeito reforçou o pedido da comunidade da Aldeia Limão Verde, onde a agricultura familiar é o carro-chefe da economia das famílias e o maquinário se faz essencial para os pequenos produtores indígenas.

"A deputada e nossa ministra Tereza Cristina esteve conosco há poucos meses em Aquidauana, visitou a cidade e as aldeias e afirmou que logo seria atendido o pedido de maquinário. Agora, ainda em 2018, estamos aqui para receber o trator e a grade. Obrigado pela atenção deputada, equipe da AGRAER e do Governo do Estado, que não mediram esforços em nos atender ainda esse ano", afirmou o prefeito.

Participaram do ato de entrega representantes indígenas do Aldeia Limão Verde, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - Jaime Elias Verruck e o diretor-executivo da AGRAER, André Borges.