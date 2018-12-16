Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite neste domingo em Aquidauana

O tempo quente favorece o choque de massas de ar na Região Sudoeste do estado. Neste domingo (16) o céu fica parcialmente nublado pela manhã na região de Aquidauana. Já à tarde e à noite, previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e no início da noite, conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 36 graus. Ligeira melhora na qualidade do ar: umidade relativa mínima de 45% e máxima de 80%.