Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite neste domingo em Aquidauana

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 e a máxima de 36 graus
O tempo quente favorece o choque de massas de ar na Região Sudoeste do estado. Neste domingo (16) o céu fica parcialmente nublado pela manhã na região de Aquidauana. Já à tarde e à noite, previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e no início da noite, conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 36 graus. Ligeira melhora na qualidade do ar: umidade relativa mínima de 45% e máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS