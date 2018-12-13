Previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A máxima prevista para hoje é de 36 graus
O forte calor que tem feito nos últimos dias pode ocasionar choques de massa de ar quente na região Sudoeste do estado. Em decorrência disso, naregião de Aquidauana há previsão de pancadas de chuva à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O ceu fica claro e parcialmente nublado de manhã. À noite, ainda há nebulosidade no céu. A temperatura mínima será de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.
Umidade relativa do ar deve variar entre apenas 35% a 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS