Previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira em Aquidauana e região

O forte calor que tem feito nos últimos dias pode ocasionar choques de massa de ar quente na região Sudoeste do estado. Em decorrência disso, naregião de Aquidauana há previsão de pancadas de chuva à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O ceu fica claro e parcialmente nublado de manhã. À noite, ainda há nebulosidade no céu. A temperatura mínima será de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.

Umidade relativa do ar deve variar entre apenas 35% a 90%.