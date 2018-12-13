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Clima

Previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira em Aquidauana e região

A máxima prevista para hoje é de 36 graus

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/12/2018 às 08:35

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O forte calor que tem feito nos últimos dias pode ocasionar choques de massa de ar quente na região Sudoeste do estado. Em decorrência disso, naregião de Aquidauana há previsão de pancadas de chuva à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O ceu fica claro e parcialmente nublado de manhã. À noite, ainda há nebulosidade no céu. A temperatura mínima será de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.

Umidade relativa do ar deve variar entre apenas 35% a 90%.

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