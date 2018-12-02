Sem chuvas, domingo tem céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Neste domingo (2) o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia em Aquidauana e região. Não há previsão de chuvas, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus Celsius e a máxima de 32 graus Celsius.

A umidade relativa do ar sofreu ligeira queda: mínima de 50% e máxima de 95%.