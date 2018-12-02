Sem chuvas, domingo tem céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 32 graus Celsius
Neste domingo (2) o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia em Aquidauana e região. Não há previsão de chuvas, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus Celsius e a máxima de 32 graus Celsius.
A umidade relativa do ar sofreu ligeira queda: mínima de 50% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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