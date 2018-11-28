Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas na região de Aquidauana

Nesta quarta-feira (28) o tempo fica quente e abafado na região de Aquidauana. Entretanto, há possibidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 34 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 59% e máxima de 95%.