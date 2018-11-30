Céu nublado e chuvoso nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidades de ventos fortes em pontos isolados da região
A previsão do tempo indica céu nublado e pancadas de chuva nesta sexta-feira (30) ao longo de todo o dia na região de Aquidauana.
O boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda indica a possibilidade de ventos fortes em pontos isolados da região.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 30 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 70% e máxima de 95%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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