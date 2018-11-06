Segue o tempo chuvoso nesta terça-feira em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (6) a previsão do tempo aponta chuvas isoladas pela manhã e pancadas à tarde e à noite em Aquidauana e região. O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje 21 graus e a máxima de 32 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 90%.