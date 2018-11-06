Segue o tempo chuvoso nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
O céu fica parcialmente nublado e parcialmente nublado ao longo do dia
Nesta terça-feira (6) a previsão do tempo aponta chuvas isoladas pela manhã e pancadas à tarde e à noite em Aquidauana e região. O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje 21 graus e a máxima de 32 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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