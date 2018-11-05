Previsão de chuvas durante toda esta segunda-feira em Aquidauana e região

A previsão de chuvas prossegue em Aquidauana e região. Nesta segunda-feira (5) o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuvas isoladas com trovoadas de manhã à noite.

Céu nublado e parcialmente nublado ao longo do dia. Temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 30. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.