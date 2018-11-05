Previsão de chuvas durante toda esta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima não passa dos 30 graus Celsius
A previsão de chuvas prossegue em Aquidauana e região. Nesta segunda-feira (5) o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuvas isoladas com trovoadas de manhã à noite.
Céu nublado e parcialmente nublado ao longo do dia. Temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 30. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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