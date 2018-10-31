Tempo quente e com possibilidade de chuva nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 34 graus Celsius
Nesta quarta-feira (31), último dia do mês de outubro, as temperaturas seguem elevadas em Aquidauana e região. O céu fica parcialmente nublado pela manhã, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, conforme prevê o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima para hoje será de 26 graus e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar mínima de 75% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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