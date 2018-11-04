Domingo com possibilidade de chuvas à tarde e à noite em Aquidauana e região

Neste domingo (4) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado pela manhã, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Com o início do horário de verão neste domingo, o dia amanheceu mais cedo, já que os relógios devem adiantar 1 hora. O novo horário acaba no dia 16 de fevereiro de 2019.

Para hoje, a temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 31 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 75% e máxima de 95%.