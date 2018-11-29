Céu nublado e encoberto com pancadas de chuva em Aquidauana e região

Mesmo em meio a temperaturas mais altas, nesta quinta-feira (29) o céu fica nublado e encoberto com possibilidade de chuvas isoladas em Aquidauana e região, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão do tempo indica também chuva forte em pontos isolados durante à tarde, com trovoadas na região.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 32 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.