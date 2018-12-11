Céu claro e parcialmente nublado nesta terça-feira em Aquidauana e região

Terça-feira (11) com céu claro pela manhã e parcialmente nublado ao longo do dia. Há previsão de chuvas isoladas no final da tarde, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus Celsius podendo chegar a 36 graus Celsius.

A umidade relativa do ar tem ligeira melhora de ontem para hoje: mínima de 40% e máxima de 85%.