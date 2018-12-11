Céu claro e parcialmente nublado nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidade de chuvas isoladas no final da tatde
Terça-feira (11) com céu claro pela manhã e parcialmente nublado ao longo do dia. Há previsão de chuvas isoladas no final da tarde, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é 23 graus Celsius podendo chegar a 36 graus Celsius.
A umidade relativa do ar tem ligeira melhora de ontem para hoje: mínima de 40% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS