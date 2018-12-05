Céu parcialmente nublado e sem chuvas nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (5) o dia amanhece com céu parcialmente nublado e deverá permanecer assim até à noite. Não há previsão de chuvas, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 33 graus Celsius.

A umidade relativa do ar mínima será de 60% e máxima de 90%.