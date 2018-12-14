Sexta-feira quente e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Nesta sexta-feira (14) o calor continua forte na região de Aquidauana. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu alterna entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas à tarde.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus, podendo chegar a 37 graus Celsius.

A umidade relativa do ar mínima será de apenas 35% e a máxima de 80%.