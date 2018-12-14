Sexta-feira quente e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Temperaturas chegam a 37 graus
Nesta sexta-feira (14) o calor continua forte na região de Aquidauana. De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu alterna entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas à tarde.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus, podendo chegar a 37 graus Celsius.
A umidade relativa do ar mínima será de apenas 35% e a máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS