Raio queima transformador da Sanesul e Aquidauana fica sem água até 20h deste domingo

Por conta de um raio que caiu ontem (15) sobre um transformador de energia para captação de água da Sanesul, a região de Aquidauana está sem o fornecimento de água. A previsão de retorno do serviço é a partir das 20 horas deste domingo (16) conforme informou o gerente regional da Sanesul em Aquidauana, Danilo Pires.

O comunicado foi enviado na manhã de hoje pela empresa e a recomendação é para que a população economize no consumo de água a fim de manter a existente nos reservatórios e caixas d’água das residências e estabelecimentos comerciais, além de evitar lavar calçadas, carros e faça o uso racional da água ao longo do dia.

De acordo com a Sanesul, a demora para retomar o serviço se deve à substituição do equipamento danificado por um novo que deve vir de Campo Grande.