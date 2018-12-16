Raio queima transformador da Sanesul e Aquidauana fica sem água até 20h deste domingo

Urgente
A orientação é para que a população economize no consumo e evite desperdício
Por conta de um raio que caiu ontem (15) sobre um transformador de energia para captação de água da Sanesul, a região de Aquidauana está sem o fornecimento de água. A previsão de retorno do serviço é a partir das 20 horas deste domingo (16) conforme informou o gerente regional da Sanesul em Aquidauana, Danilo Pires.
O comunicado foi enviado na manhã de hoje pela empresa e a recomendação é para que a população economize no consumo de água a fim de manter a existente nos reservatórios e caixas d’água das residências e estabelecimentos comerciais, além de evitar lavar calçadas, carros e faça o uso racional da água ao longo do dia.
De acordo com a Sanesul, a demora para retomar o serviço se deve à substituição do equipamento danificado por um novo que deve vir de Campo Grande.
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