Sanesul realiza troca de transformador e abastecimento será gradativo

A Sanesul informou ao jornal O Pantaneiro que o transformador danificado por descarga elétrica de raio que caiu sobre o equipamento neste sábado (15) já foi trocado e que o abastecimento será gradativo neste domingo.

A previsão era de que o serviço seria reestabelecido às 20 horas, entretanto, conforme informações da empresa, a parte baixa de Aquidauana deve voltar a receber água ainda durante a tarde e na parte alta deve ser recuperado no começo da noite.

O equipamento, necessário para fazer a captação da água para bombeamento e abastecimento da rede, veio de Campo Grande. A população ainda deve evitar o desperdício, até que o serviço seja reestabelecido, conforme a orientação da Sanesul, sobretudo pelos moradores da parte baixa, a fim de normalizar o mais rápido para quem mora na parte alta da cidade.