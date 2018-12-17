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Ao brincar, criança sofre fratura grave na tíbia e deve passar hoje por cirurgia

Menino brincava com irmãos quando um deles caiu com todo o peso sobre sua perna

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/12/2018 às 10:06

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Acidentes grave aconteceu no final da tarde deste domingo (16) no Bairro Nova Aquidauana. Por volta das 18h10 uma criança de 7 anos brincava com os irmãos quando o mais velho caiu com todo o peso sobre sua canela.

No momento da queda, a criança teve fratura grave na tíbia da perna esquerda. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência e o menino foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana e na manhã desta segunda-feira (17) deve passar por cirurgia.

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Cuidados redobrados com as crianças

Outra tragédia aconteceu neste domingo, quando uma criança de 4 anos se afogou ao nadar em um açude com o primo de 11 anos O caso acontece no final da tarde de ontem, em uma chácara a 15 quilômetros de Anastácio. O menino não conseguiu ser salvo e morreu.

Especialistas afirmam que os pais devem redobrar os cuidados durante o período de férias escolares. De acordo com o Ministério da Saúde, 557 óbitos foram registrados no país, em 2015, todos ocasionados por acidentes domésticos, envolvendo crianças de zero a 14 anos.

As quedas de crianças com idades entre zero e nove anos representam a principal causa de atendimento nas unidades de urgência do Sistema Único de Saúde (SUS). Tanto em casa, quanto em espaços abertos como playgrounds e parquinhos, os cuidados devem ser redobrados. Ainda segundo o Ministério da Saúde, entre as causas mais recorrentes de acidentes domésticos estão à inalação de conteúdo gástrico, questões respiratórias, engasgos e afogamentos.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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