Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:32

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Criança de 5 anos morre em capotamento na BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora

Menino foi projetado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/10/2018 às 09:23

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um menino de 5 anos morreu num acidente ocorrido por volta da 1 hora desta terça-feira (9), no quilometro 799 da BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora, região norte de Mato Grosso do Sul.

A criança era passageira de um Fiat Siena, placas de Rondonópolis (MT), que saiu da pista e capotou. Provavelmente sem cinto de segurança, ele foi projetado para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Leia Também

• Acidentes com capotamentos em Ladário e Estrada Parque deixam 4 feridos

• Cavalos na pista podem ter provocado acidente com vítima fatal no Anel Viário

• 2º Workshop capacita para boas práticas na prevenção de acidentes

O veículo era conduzido por um homem de 30 anos, que ficou gravemente ferido. Além do menino que morreu, ele tinha como passageiros outra criança, uma menina de 7 anos.

Os três feridos foram trazidos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim. Todos em estado grave. A menina foi estabilizada e levada imediatamente no sistema vaga zero para Campo Grande.

Já o motorista também foi entubado e será encaminhado para a capital até o final da manhã. Uma outra passageira, provável mãe das crianças, aguarda o resultado do exame de tomografia, somente depois a equipe médica vai decidir se ela permanece em Coxim ou segue para Campo Grande.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo