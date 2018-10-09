Criança de 5 anos morre em capotamento na BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora

Tragédia
Menino foi projetado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos
Um menino de 5 anos morreu num acidente ocorrido por volta da 1 hora desta terça-feira (9), no quilometro 799 da BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora, região norte de Mato Grosso do Sul.
A criança era passageira de um Fiat Siena, placas de Rondonópolis (MT), que saiu da pista e capotou. Provavelmente sem cinto de segurança, ele foi projetado para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.
O veículo era conduzido por um homem de 30 anos, que ficou gravemente ferido. Além do menino que morreu, ele tinha como passageiros outra criança, uma menina de 7 anos.
Os três feridos foram trazidos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim. Todos em estado grave. A menina foi estabilizada e levada imediatamente no sistema vaga zero para Campo Grande.
Já o motorista também foi entubado e será encaminhado para a capital até o final da manhã. Uma outra passageira, provável mãe das crianças, aguarda o resultado do exame de tomografia, somente depois a equipe médica vai decidir se ela permanece em Coxim ou segue para Campo Grande.
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