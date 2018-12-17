Posto Platinão inaugura hoje com produtos e serviços exclusivos ao consumidor

Na inauguração, os clientes ainda concorrem, no total, a 200 litros de combustível. A equipe do jornal O Pantaneiro fará a transmissão ao vivo pelo Facebook às 18 horas. Serão 20 pessoas sorteadas que receberão 10 litros de combustível cada.

Aquidauana passa a ter uma nova empresa âncora de produtos e serviços dignos das grandes cidades do estado. O Posto Platinão, localizado no cruzamento das ruas Marechal Mallet e Manoel Paes de Barros, inaugura logo mais, a partir das 10 horas desta segunda-feira (17). O posto conta com loja AM PM e serviços da Jet Oil, da bandeira Ipiranga. O funcionamento será das 6 às 22 horas.

Empresa de família, o Platinão surgiu pela primeira vez no Paraná e desde então só cresceu. O posto de Aquidauana será o quinto do grupo que tem como principal missão garantir a excelência na prestação de serviços, oferecendo atendimento exclusivo para nossos clientes, combustível de alta qualidade e estrutura completa.

A História

O Platinão é uma empresa familiar que vem sendo passada por gerações, a marca surgiu no ano de 1977 com um posto inaugurado na cidade de Santo Antônio da Platina – PR, que deu origem ao nome.

Devido ao seu crescimento os proprietários resolveram expandir e em 1994 levaram a marca para Campo Grande onde construíram um novo posto com uma estrutura maior e mais moderna capaz de atender um número maior de clientes com mais agilidade e rapidez, tudo pensado para motorista.

Platinão Campo Grande - referência na região

O Platinão Campo Grande tornou-se referência pelo seu formato prático, funcional e moderno. Com o crescimento da marca, tornou-se uma rede e hoje conta com quatros postos nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o quinto que está "saindo do forno".

Um dos diferenciais do posto é o programa Platinão Fidelidade, que através dele é possível oferecer muito mais vantagens para nossos clientes. Com o Platinão Fidelidade o cliente acumula pontos ao abastecer e pode trocar por descontos, produtos e serviços em qualquer uma das unidades da rede.

Qualidade do produto

Segundo a direção, a cada carregamento é retirada uma amostra do combustível a ser recebido para que seja feita uma análise completa do produto antes de autorizar a descarga em nosso posto.

Qualidade Ipiranga para melhor atender seus clientes

O grupo não mede esforços para certificar que o combustível que vai parar no tanque dos clientes se encontra nas especificações corretas garantindo que estão recebendo um produto da melhor qualidade. Eles trabalham em conjunto com os órgãos competentes (ANP, INMETRO E SEFAZ) para manter a reputação do Platinão, sua qualidade, credibilidade e caráter honesto, fortalecendo uma parceria sólida e confiante com o nosso cliente.