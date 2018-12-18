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Atendimento humanizado e cartão fidelidade são os grandes diferenciais do Platinão

Inaugurado nesta segunda-feira, clientes de Aquidauana, Anastácio e região têm vantagens exclusivas

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/12/2018 às 11:52

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Decerramento da faixa de inauguração do Posto Platinão Aquidauana

Aquidauana comemorou a chegada do posto Platinão, com bandeira Ipiranga, nesta segunda-feira (17). A inauguração do empreendimento aconteceu às 18 horas, com grande estrutura de atendimento completo aos consumidores da região. A proposta inovadora, além das vantagens exclusivas, conta com o programa “Platinão Fidelidade”. Os clientes poderão trocar, sem burocracia, os pontos obtidos no abastecimento por produtos oferecidos na loja AM PM, Jet Oil, além de serviços parceiros, como barbearia, lava-jato e salão de beleza da cidade.

O posto, localizado no cruzamento das ruas Marechal Mallet e Manoel Paes de Barros, funciona das 6 às 22 horas, todos os dias. Conforme o sócio-proprietário do empreendimento, João Neves, que junto ao irmão, Jorge Neves, e o pai, Mário Neves, integrantes da família Platinão, viram em Aquidauana uma oportunidade de expansão da rede.

“Aquidauana é uma cidade muito boa e por isso decidimos investir aqui. Nós fomos muito bem recebidos e o posto ficou muito bonito, modéstia à parte. Na loja AM PM temos padaria, com todos os tipos de salgados, lanches, pizzas, itens de mercearia para quem necessita de algo com urgência, ainda carnes para churrasco, além dos combustíveis que é o carro-chefe”, explicou.

Controle de qualidade – João Neves afirma que todos os colaboradores estão orientados para que o atendimento ao cliente seja voltado exatamente ao que precisa. “Em primeiro lugar colocamos o nosso cliente, não o produto ou a venda. Nosso atendimento é humanizado e direcionado exatamente àquilo que ele precisa. Não temos frentistas, mas consultores de pista, que podem identificar o que o consumidor necessita, como verificar a calibragem do pneu mesmo sem o cliente pedir, por exemplo. E esse cuidado nós temos em todas as áreas do posto”, frisou.

Platinão Fidelidade

Faça seu cadastro sem custo e rápido.

No Platinão, o consumidor tem acesso a um programa sem burocracia para a troca de pontos. Com o Platinão Fidelidade, a cada litro abastecido, a pessoa ganha um ponto que pode ser trocado por produtos e serviços das lojas AM PM, Jet Oil e também com parceiros. “O interessante é que a pessoa pode trocar não só aqui em Aquidauana, mas também na unidade de Campo Grande, Cáceres (MT) e agora Cuiabá (MT)”, explica Jorge Neves.

A vantagem, segundo o empresário, é que o cliente não precisa acumular milhares de pontos para conseguir trocar por algo. “Aqui, a pessoa abastece uma vez e já pode trocar seus pontos. Cada litro de combustível vale um ponto e a cada litro de gasolina aditivada vale dois pontos, o dobro. Então um pão de queijo, por exemplo, vale 40 pontos. Abastecendo 40 litros de combustível ou 20 litros de gasolina aditivada, já pode trocar”, informou.

O posto Platinão também oferece campanhas promocionais de aniversário dos clientes, que podem acompanhar as novidades por SMS. Há também o aplicativo da rede, em que o cliente vê a sua pontuação e também pode avaliar a qualidade dos serviços prestados.

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