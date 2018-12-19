Avó e neto têm ferimentos leves em acidente de trânsito no bairro Alto

Uma mulher de 55 anos e o neto dela tiveram ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido por volta das 16h30 desta quarta-feira, no bairro Alto, em Aquidauana. As vítimas estavam em uma moto que acabou atingido um veículo próximo a um posto de combustíveis.

Conforme apurado, o motorista do carro, de 60 anos, manobrar para acessar o posto, quando a mulher que pilotava uma Honda Biz acabou provocando acidente na tentativa de ultrapassá-lo. A moto acabou batendo na traseira do carro.

A mulher e o neto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital com escoriações nos cotovelos e pernas, mas fora de risco. O homem alega que sinalizou devidamente para chegar ao posto.



