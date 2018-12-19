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Câmara aprova projeto do executivo para regularização fundiária na Colônia Buriti

A regularização fundiária é extremamente importante para que as famílias tenham documento de suas casas

Renan Nucci

Publicado em 19/12/2018 às 15:33

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Foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, o Projeto de Lei de autoria do poder executivo municipal que promove a regularização dos lotes da Colônia Buriti. "Ficamos muito felizes com esse resultado, a regularização fundiária é parte importante do nosso projeto de governo" comemorou o prefeito Odilon Ribeiro.

"Elaboramos esse projeto visando regularizar a situação de centenas de famílias que não possuem documento definitivo de seus lares, com isto as famílias ganham e o município também" destaca. "Estamos encaminhando os projetos por região da cidade, agora é a vez da Colônia Buriti, e não podemos deixar de agradecer o apoio imprescindível da Câmara de Vereadores e da nossa equipe de planejamento responsável pelo projeto" pontua o prefeito.

A regularização fundiária é extremamente importante para que as famílias tenham documento de suas casas, aumenta a arrecadação para o município e garante legalidade para elaboração de projetos em busca de recursos para obras e melhorias para a região contemplada.

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