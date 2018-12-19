Câmara aprova projeto do executivo para regularização fundiária na Colônia Buriti

Aquidauana
A regularização fundiária é extremamente importante para que as famílias tenham documento de suas casas
Foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, o Projeto de Lei de autoria do poder executivo municipal que promove a regularização dos lotes da Colônia Buriti. "Ficamos muito felizes com esse resultado, a regularização fundiária é parte importante do nosso projeto de governo" comemorou o prefeito Odilon Ribeiro.
"Elaboramos esse projeto visando regularizar a situação de centenas de famílias que não possuem documento definitivo de seus lares, com isto as famílias ganham e o município também" destaca. "Estamos encaminhando os projetos por região da cidade, agora é a vez da Colônia Buriti, e não podemos deixar de agradecer o apoio imprescindível da Câmara de Vereadores e da nossa equipe de planejamento responsável pelo projeto" pontua o prefeito.
A regularização fundiária é extremamente importante para que as famílias tenham documento de suas casas, aumenta a arrecadação para o município e garante legalidade para elaboração de projetos em busca de recursos para obras e melhorias para a região contemplada.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS