Jovem encontra curicaca acuada em canto e aciona a PMA para resgate

Ave típica do Pantanal, uma curicaca foi encontrada por volta das 8 horas desta quarta-feira (19) acuada em um canto de um estabelecimento comercial na Rua Marechal Mallet, Centro de Aquidauana. Uma jovem a encontrou na área central ao ir trabalhar.

Temendo que a ave pudesse ser atropelada, já que o fluxo de veículos na região é intenso, ou ser capturada por gatos, a jovem acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para o resgate.

A PMA recolheu a ave que deverá passar por exames para saber se está machucada. Os policiais militares ambientais informaram que se estiver saudável, a curicaca será solta em um lago próximo. Caso haja ferimentos, deverá ser encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande.

Provavelmente a ave deve ter colidido no vídeo do prédio, por isso estava desorientada.

*Com informações de Luiz Guido Jr.