Identificado o corpo de homem afogado perto de pesqueiro no Rio Aquidauana

A sobrinha de Jovanio informou aos policiais que o tio foi pescar na região da Ponte de Ferro. Ela e demais familiares fizeram o reconhecimento do corpo resgatado e constataram que, de fato, era da vítima desaparecida.

Foi identificado nesta sexta-feira (21) o corpo do homem encontrado na manhã de ontem no Rio Aquidauana, na região do pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana. Jovanio da Costa Silva tinha 50 anos e havia saído para pescar na última terça-feira (18), há três dias. Ele foi enterrado às 9h30 da manhã, no Cemitério Municipal de Anastácio.

Parentes de Jovanio não haviam comunicado o desaparecimento antes, já que a vítima costumava realizar pescarias e demorar dois ou mais dias para retornar à casa. Através da matéria veiculada ontem pelo jornal O Pantaneiro, os familiares desconfiaram que pudesse ser Jovanio, já que o corpo encontrado ontem, até então, não havia sido identificado.

Caso - Nesta quinta-feira (20), por volta das 08h30, testemunhas acionaram os bombeiros informando que havia uma pessoa boiando em um local a cerca de dois quilômetros do pesqueiro. Lá a vítima foi encontrada e retirada da água. Ele estava com short preto e camiseta vermelha.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate e entregou à Perícia Técnica (Polícia Científica) da Polícia Civil. O caso está registrado como morte a esclarecer.

*Com informações de Luiz Guido Jr.