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Atendente de lotérica do Centro é vítima de estelionato em golpe do depósito

Jovem quis agilizar atendimento a um homem de 30 anos que afirmou não ter todo o dinheiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/12/2018 às 11:22

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A má fé e “esperteza” continuam a ser praticadas por estelionatários em Aquidauana. Nesta quinta-feira (27) por volta das 12h59, uma atendente de uma lotérica localizada no Centro da cidade, 20 anos, realizou atendimento a um homem de aproximadamente 30 anos que dizia que faria um depósito em dinheiro para uma conta da Caixa Econômica Federal.

Conforme o boletim de ocorrência, para agilizar o atendimento, a funcionária fez o depósito antes que o dinheiro estivesse em mãos, entretanto, o homem logo em seguida afirmou não ter todo o valor informado e que iria buscar o restante em um banco para depois voltar e entregá-lo à atendente.

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Ainda segundo o registro policial, o homem deixou o local, mas não retornou. A funcionária entrou em contato com a gerente da Caixa Econômica Federal de Aquidauana para fazer um bloqueio temporário do depósito e tentar estorno. A conta é de São Paulo, em nome de uma mulher.

De acordo com o relato, o estelionatário tem físico mediano, pele morena, aproximadamente 1,80m de altura, com barba preta, cabelos escuros pretos e estava vestindo calça jeans e camisa polo branca. O caso foi parar na Delegacia de Aquidauana e segue em investigação policial.

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