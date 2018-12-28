Atendente de lotérica do Centro é vítima de estelionato em golpe do depósito

A má fé e “esperteza” continuam a ser praticadas por estelionatários em Aquidauana. Nesta quinta-feira (27) por volta das 12h59, uma atendente de uma lotérica localizada no Centro da cidade, 20 anos, realizou atendimento a um homem de aproximadamente 30 anos que dizia que faria um depósito em dinheiro para uma conta da Caixa Econômica Federal.

Conforme o boletim de ocorrência, para agilizar o atendimento, a funcionária fez o depósito antes que o dinheiro estivesse em mãos, entretanto, o homem logo em seguida afirmou não ter todo o valor informado e que iria buscar o restante em um banco para depois voltar e entregá-lo à atendente.