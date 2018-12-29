Colisão entre veículos na BR-262 deixa médico ferido em Aquidauana

Acidente grave entre dois veículos na rodovia BR-262, próximo ao Km 466 deixou um médico, de 73 anos, ferido neste sábado (29) entre os municípios de Aquidauana e Anastácio. O médico que iria trabalhar no Hospital Regional de Aquidauana precisou ser hospitalizado e foi encaminhado para Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o médico identificado como R.D.S que conduzia a caminhonete Chevrolet S-10 seguia sentido Campo Grande/Aquidauana quando tentou ultrapassagem, perdeu o controle da direção e colidiu no veículo Renaut/Clio que seguia no mesmo sentido. Com o impacto da batida, o caminhonete rodou na pista e bateu no guard-rail. Na ocasião, o médico foi socorrido com possível fratura na lombar e foi encaminhado até o hospital na Capital.

A familia que estava no Clio, um casal e um bebê de oito meses, não ficou ferida.

Os veículos ficaram danificados e foram retirados da pista para não atrapalhar o tráfego e veículos.

OUTRO ACIDENTE

Advogado de 73 anos ficou assustado depois de tombar o veículo que conduzia, um Fiat Uno, na Rodovia MS-262. O acidente ocorreu por volta das 8h15, quando seguia sentido Miranda à Aquidauana. De acordo com a vítima, ele parou no acostamento por conta da chuva forte e quando tentou seguir viagem acabou saindo da pista e caiu em um barranco onde o veículo tombou.

Equipe de resgate dos Bombeiros foi acionada para socorrer a vítima. Sem ferimentos, o veículo foi desvirado e o advogado seguiu viagem sentido ao município de Aquidauana.



Veículo Fiat Uno tombou ao sair da rodovia.













