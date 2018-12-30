Por ciúme da ex, jovem agride homem em conveniência no Bairro Alto

Com crise de ciúmes da ex-namorada, jovem de 21 anos agrediu um homem de 32, na madrugada de ontem (29), em conveniência no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima, identificada apenas como T.V. teve ferimentos no rosto, joelho e cotovelo.

Segundo informações da polícia, a vítima relatou sua versão da história dizendo que levou a amiga que é ex-namorada do autor, até a conveniência. Ao chegar no local, o agressor P.C. estava bastante alterado e disse “você vai levar ela embora agora”.

Em seguida, o jovem teria dado um soco no rosto da vítima que caiu no chão, onde ralou o joelho esquerdo, os pés e o cotovelo esquerdo. Populares que estavam na conveniência seguraram o agressor e a vítima foi embora levando a amiga.

O agredido foi até a Delegacia de Polícia de Aquidauana onde registrou boletim de ocorrência contra o agressor.