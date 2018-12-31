Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:05

Buscar

Últimas notícias
X

MEGA DA VIRADA

Mais de 3 mil apostas foram feitas em apenas uma lotérica em Aquidauana

Procura para fazer 'fezinha’ foi grande nesta segunda-feira no centro da cidade

Bruna Aquino

Publicado em 31/12/2018 às 18:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No último dia de apostas da “Mega da Virada” que vai pagar R$ 280 milhões a quem acertar os números, lotérica do centro da cidade localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, em Aquidauana lotou. Foram aproximadamente 3 mil apostas e no início da tarde a fila estava quilométrica. As apostas encerraram às 15h horário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a responsável pela lotérica “Teimosinha”, Renata Thomaz, de 35 anos, a procura pelas apostas estava grande. “Teve muita gente procurando, a lotérica lotou e a fila chegou até em frente ao Banco do Brasil”, disse.

MEGA-SENA

A Mega-Sena da Virada foi criada em 2008 ano e teve uma primeira edição especial em 31 de dezembro de 2009, quando pagou valor superior a R$ 144 milhões. Em 2018, ela completa 10 anos e promete um prêmio de mais de R$ 280 milhões .

Um pouco diferente da Mega-Sena, em que o sorteio acontece duas vezes por semana e tem um valor bem menor, a Mega da Virada só acontece no dia 31 de dezembro e com prêmios de centenas de milhões de reais.   

*Com informações do Correio do Estado

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Publicidade

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo