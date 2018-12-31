Mais de 3 mil apostas foram feitas em apenas uma lotérica em Aquidauana

No último dia de apostas da “Mega da Virada” que vai pagar R$ 280 milhões a quem acertar os números, lotérica do centro da cidade localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, em Aquidauana lotou. Foram aproximadamente 3 mil apostas e no início da tarde a fila estava quilométrica. As apostas encerraram às 15h horário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a responsável pela lotérica “Teimosinha”, Renata Thomaz, de 35 anos, a procura pelas apostas estava grande. “Teve muita gente procurando, a lotérica lotou e a fila chegou até em frente ao Banco do Brasil”, disse.

MEGA-SENA

A Mega-Sena da Virada foi criada em 2008 ano e teve uma primeira edição especial em 31 de dezembro de 2009, quando pagou valor superior a R$ 144 milhões. Em 2018, ela completa 10 anos e promete um prêmio de mais de R$ 280 milhões .

Um pouco diferente da Mega-Sena, em que o sorteio acontece duas vezes por semana e tem um valor bem menor, a Mega da Virada só acontece no dia 31 de dezembro e com prêmios de centenas de milhões de reais.

*Com informações do Correio do Estado