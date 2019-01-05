Pancadas de chuva isoladas amenizam calor neste sábado em Aquidauana e região

O calor intenso dos últimos dias deve diminuir no fim de semana com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir deste sábado (5.01) na maior parte do Mato Grosso do Sul. A temperatura varia entre a máxima de 35ºC e a mínima de 22ºC, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

As pancadas de chuva com trovoadas isoladas ocorrem especialmente à tarde, quando o calor é maior, e podem ocorrer ainda no início da noite. As temperaturas permanecerão estáveis na maior parte do Estado.

Em Aquidauana e Anastácio, o dia será parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. Em Campo Grande, os termômetros ficam entre a mínima de 22ºC e a máxima de 31ºC neste primeiro sábado de 2019.