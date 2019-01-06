Embriagado, homem ameaça matar esposa e depois se matar

Bancária
A vítima acionou a PM que fez rondas na região e prendeu o homem
Uma mulher de 29 anos sofreu ameaça de morte do próprio marido, que estava embriagado em sua residência, localizada na Vila Bancária, em Aquidauana. O homem de 31 anos afirmou à mulher de se ela se separasse dele, ele a mataria e depois cometeria suicídio.
Conforme o boletim de ocorrência, em seguida saiu da casa. Com medo, a mulher acionou a Polícia Militar, que procurou o agressor nas redondezas e o encontrou. Preso, foi encaminhado à Depol de Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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