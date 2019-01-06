Embriagado, homem ameaça matar esposa e depois se matar

Uma mulher de 29 anos sofreu ameaça de morte do próprio marido, que estava embriagado em sua residência, localizada na Vila Bancária, em Aquidauana. O homem de 31 anos afirmou à mulher de se ela se separasse dele, ele a mataria e depois cometeria suicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, em seguida saiu da casa. Com medo, a mulher acionou a Polícia Militar, que procurou o agressor nas redondezas e o encontrou. Preso, foi encaminhado à Depol de Aquidauana.