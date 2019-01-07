Nota de falecimento de Joaquim Fernandes da Silva

Luto
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro e familiares comunicam o falecimento do senhor Joaquim Fernandes da Silva, ocorrido nesta segunda-feira.
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, situada à Rua Cassemiro Brum nº 861, e o sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério Municipal.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS