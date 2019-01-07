Nota de falecimento de Joaquim Fernandes da Silva

É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro e familiares comunicam o falecimento do senhor Joaquim Fernandes da Silva, ocorrido nesta segunda-feira.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, situada à Rua Cassemiro Brum nº 861, e o sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério Municipal.