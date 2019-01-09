Homem é esfaqueado no abdômen em residência na Vila Eliane

Aquidauana
A vítima, enquanto era socorrida pelo Corpo de Bombeiros, disse não saber o motivo da agressão
Homem foi esfaqueado na barriga na tarde desta quarta-feira, na Vila Eliane. Os fatos ocorreram em residência localizada na Rua Ovídio Costa. A vítima, enquanto era socorrida pelo Corpo de Bombeiros, disse não saber o motivo da agressão.
Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde foi submetido a uma cirurgia. Após o crime, o autor fugiu, mas já foi identificado pela Polícia Militar. No entanto, até o fechamento desta reportagem ainda não havia informações sobre a prisão.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS