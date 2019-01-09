Homem é esfaqueado no abdômen em residência na Vila Eliane

Homem foi esfaqueado na barriga na tarde desta quarta-feira, na Vila Eliane. Os fatos ocorreram em residência localizada na Rua Ovídio Costa. A vítima, enquanto era socorrida pelo Corpo de Bombeiros, disse não saber o motivo da agressão.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde foi submetido a uma cirurgia. Após o crime, o autor fugiu, mas já foi identificado pela Polícia Militar. No entanto, até o fechamento desta reportagem ainda não havia informações sobre a prisão.