Facadas atingiram pescoço e abdômen de homem na Vila Eliana

Aquidauana
O fato ocorreu na Rua Ovidio Costa esquina com a Rua Dante Nascimento
A polícia identificou como E.B.S, 37 anos, o homem esfaqueado na tarde de ontem (9) em Aquidauana. O fato ocorreu na Rua Ovidio Costa esquina com a Rua Dante Nascimento na Vila Eliane.
Conforme o registro da polícia, testemunhas relataram que houve uma discussão dentro de uma casa e logo em seguida Ednaldo saiu e caiu no chão, perto da casa de sua irmã. A vítima estava ferida no pescoço e abdômen.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o homem para o Pronto Socorro da cidade onde a vítima permanece internada.
Não há informações sobre motivação ou quem cometeu o crime, apenas que nenhum suspeito foi encontrado até o registro da ocorrência.
O caso é tratado como tentativa de homicídio.
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