PM e prefeituras de Aquidauana e Anastácio realizam seleção para a Patrulha Mirim

A Polícia Militar em parceria com as prefeituras de Aquidauana e Anastácio realizam no dia 18 deste mês a seleção para o projeto Patrulha Mirim. A seletiva ocorrerá, às 8h na sede operacional do 7° Batalhão, localizado na rua João Lopes de Assunção, no Bairro Alto.

Conforme divulgado pela PM, os candidatos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis portando documento de identidade e comprovante de residência. Cada inscrito deve levar caneta, lápis e borracha.

O projeto atende crianças e adolescentes de 09 a 17 anos, que recebem instruções multidisciplinares como: noções de trânsito, educação ambiental, educação religiosa, prevenção à saúde, língua estrangeira, educação física, prevenção às drogas, civismo, direitos e deveres, ordem unida, regulamento de continências, regulamento orgânico, artes, entre outras atividades.

Além disso, o projeto possui estrutura disciplinar hierarquizado semelhante à da Polícia militar, que busca fazer com que o patrulheiro seja promovido de acordo com o seu aproveitamento e desempenho nas disciplinas, somando o seu rendimento escolar e comportamento.

O objetivo é o de proporcionar aos alunos a integração social, através de atividades educativas, que implicarão na correção de atitudes próprias e alheias; desenvolver companheirismo, solidariedade, civismo, responsabilidade, espírito de grupo e liderança; e resgatar a cidadania, a dignidade humana e a valorização da família.