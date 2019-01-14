“Rachão” reúne ciclistas de todo o Estado em Anastácio

Ciclistas de Aquidauana, Miranda, Maracaju e até Bonito participaram neste fim de semana da já tradicional prova do “Rachão”. A prova foi realizada na “Volta do Pulador”, no sentido São Manoel na região de Anastácio.

Segundo o organizador do evento e também ciclista, Léo Oliveira Rocha, o objetivo foi o de unir ciclistas da região e estimular novos adeptos ao esporte.

“De início a ideia era organizar algo só para o pessoal de Aquidauana, mas foi verdadeiro sucesso atraindo gente de todo o Estado. Só de Maracaju mesmo vieram pelo menos 13 ciclistas”, diz o organizador.

Além disso, de acordo com Léo, todo o valor arrecadado com as inscrições foi revertido em premiação aos participantes.

"Gostaria de agradecer a todos os envolvidos desde a organização da prova aos que tiraram fotos do percurso, o trabalho de todos foi muito importante", destacou Léo.

Veja os resultados:

Categoria Pró

1* Roberto Ponce

2* Valdeir Souza (Miranda)

3* Ronaldo Ponce

4* Lucas Selestino (Maracaju)

5* Léo Oliveira

Categoria Sport

1* Magno adriano AAAC

2* Renato Ponce – AAAC

3*-JEAN –AAAC

4*- Luis Henrique - BCP – Maracaju

5* - Rodrigo - BCP – Maracaju

Categoria Over 45

1* Davi Ramos - AMDC

2* Nicolau - AAAC

3* Mazola – AAAC

Feminino

1* Maria - BCP –Maracaju

2* Andreia Oliveira – AAAC

3* - Juliana BCP - Maracaju

Assista o Vídeo abaixo: