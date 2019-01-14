“Rachão” reúne ciclistas de todo o Estado em Anastácio

Esporte
A prova foi realizada na “Volta do Pulador”, no sentido São Manoel na região de Aquidauana
Crédito do vídeo: Da redação
Ciclistas de Aquidauana, Miranda, Maracaju e até Bonito participaram neste fim de semana da já tradicional prova do “Rachão”. A prova foi realizada na “Volta do Pulador”, no sentido São Manoel na região de Anastácio.
Segundo o organizador do evento e também ciclista, Léo Oliveira Rocha, o objetivo foi o de unir ciclistas da região e estimular novos adeptos ao esporte.
“De início a ideia era organizar algo só para o pessoal de Aquidauana, mas foi verdadeiro sucesso atraindo gente de todo o Estado. Só de Maracaju mesmo vieram pelo menos 13 ciclistas”, diz o organizador.
Além disso, de acordo com Léo, todo o valor arrecadado com as inscrições foi revertido em premiação aos participantes.
"Gostaria de agradecer a todos os envolvidos desde a organização da prova aos que tiraram fotos do percurso, o trabalho de todos foi muito importante", destacou Léo.
Veja os resultados:
Categoria Pró
1* Roberto Ponce
2* Valdeir Souza (Miranda)
3* Ronaldo Ponce
4* Lucas Selestino (Maracaju)
5* Léo Oliveira
Categoria Sport
1* Magno adriano AAAC
2* Renato Ponce – AAAC
3*-JEAN –AAAC
4*- Luis Henrique - BCP – Maracaju
5* - Rodrigo - BCP – Maracaju
Categoria Over 45
1* Davi Ramos - AMDC
2* Nicolau - AAAC
3* Mazola – AAAC
Feminino
1* Maria - BCP –Maracaju
2* Andreia Oliveira – AAAC
3* - Juliana BCP - Maracaju
Assista o Vídeo abaixo:
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