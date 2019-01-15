Calor de 37,7ºC faz de Aquidauana uma das cidades mais quentes do Brasil

O município de Aquidauana, distante 135 quilômetros de Campo Grande, liderou o ranking das dez cidades mais quentes do Brasil nesta segunda-feira (14). Por lá, os termômetros registraram 37,7ºC, mas com sensação térmica de 42º graus, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

ambém aparecem na lista as cidades de Água Clara (37,1ºC), Três Lagoas (36,6ºC) e Bela Vista (36,6ºC). Conforme o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrahão Filho, a máxima ficou seis graus acima da média em Água clara, Aquidauana e Brasilândia. Já em Campo Grande, foram três graus acima do normal.

A terça-feira será mais um dia de calorão no Estado com temperaturas máximas de 37ºC. A umidade relativa do ar poderá variar entre 30% a 90%. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no leste de MS (nas regiões de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Nova Andradina, Taquarussu).

O início de janeiro está diferente do que era esperado, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima). Além do tempo abafado e do forte calor, as chuvas estão localizadas e com baixos acumulados. A falta de chuva em grandes volumes está relacionada a um sistema de bloqueio atmosférico na região sudeste do Brasil que dificulta a formação de nuvens de chuva de grande porte.