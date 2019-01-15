Casa do Trabalhador atualiza vagas de emprego nesta terça-feira

A semana começa com oportunidades de trabalho em Aquidauana e Anastácio para quem quer começar o ano empregado. No quadro da casa do trabalhador, há oportunidades tanto para a área urbana como zona rural.

Confira:

Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):

Auxiliar de produção (serviço pesado);

Empregada doméstica nos serviços gerais(ter experiência em carteira);

Garçom (ter experiência em carteira ou ter referência do último emprego);

Pedreiro(ter experiência em carteira).

Vagas regionais(Rural/Outras cidades):

Auxiliar de Departamento Pessoal (ter ensino médio completo/se tiver ensino superior será um diferencial/ter Excel nível intermediário/disponibilidade para morar na fazenda).