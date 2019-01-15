Casa do Trabalhador atualiza vagas de emprego nesta terça-feira

Aquidauana e Anastácio
No quadro da casa do trabalhador, há oportunidades tanto para a área urbana como zona rural
A semana começa com oportunidades de trabalho em Aquidauana e Anastácio para quem quer começar o ano empregado. No quadro da casa do trabalhador, há oportunidades tanto para a área urbana como zona rural.
Confira:
Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):
Auxiliar de produção (serviço pesado);
Empregada doméstica nos serviços gerais(ter experiência em carteira);
Garçom (ter experiência em carteira ou ter referência do último emprego);
Pedreiro(ter experiência em carteira).
Vagas regionais(Rural/Outras cidades):
Auxiliar de Departamento Pessoal (ter ensino médio completo/se tiver ensino superior será um diferencial/ter Excel nível intermediário/disponibilidade para morar na fazenda).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS