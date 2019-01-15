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Devido ao calor, idoso passa mal e desmaia ao realizar atividades físicas em Aquidauana

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o hospital do município

Guilherme Henrique

Publicado em 15/01/2019 às 10:58

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Idoso de 73 anos passou mal e desmaiou em sua residência por volta das 20h, de ontem (14), em Aquidauana. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o hospital do município.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o idoso realizava atividades físicas quando desmaiou.

A orientação do Corpo de Bombeiros e de que no calor às pessoas tomem muito líquido, pois durante a atividade física, a pessoa se desidrata e perde muito sódio e potássio

"Apesar de não fornecer todos os nutrientes que os isotônicos possuem, a água já pode ser suficiente para controlar a temperatura corporal, retardar fadiga, prevenir câimbras e evitar o aumento da frequência cardíaca", orientam militares.

*Com informações de Francis Leone

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