Devido ao calor, idoso passa mal e desmaia ao realizar atividades físicas em Aquidauana

Alerta
A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o hospital do município
Idoso de 73 anos passou mal e desmaiou em sua residência por volta das 20h, de ontem (14), em Aquidauana. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para o hospital do município.
Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o idoso realizava atividades físicas quando desmaiou.
A orientação do Corpo de Bombeiros e de que no calor às pessoas tomem muito líquido, pois durante a atividade física, a pessoa se desidrata e perde muito sódio e potássio
"Apesar de não fornecer todos os nutrientes que os isotônicos possuem, a água já pode ser suficiente para controlar a temperatura corporal, retardar fadiga, prevenir câimbras e evitar o aumento da frequência cardíaca", orientam militares.
*Com informações de Francis Leone
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