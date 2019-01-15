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Foragido por feminicídio, palhaço agrediu mulher durante sexo em Aquidauana

Sabiá é suspeito de ter matado Silvana Tertulaiana Pereira, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 15/01/2019 às 16:27

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Principal suspeito de ter matado a namorada Silvana Tertuliana Pereira, em Campo Grande, Jesus Ajala da Silva, mais conhecido como Palhaço Sabiá, está foragido. No entanto, o histórico de violência dele é antigo, com vítima em Aquidauana.

Em 2003, foi preso por agredir uma mulher durante o sexo. Conforme noticiado à época, durante a relação, ele mordeu a vítima, provocando lesão e em seguida a esfaqueou. Ele foi preso por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Ainda conforme apurado, Sabiá viveu na região de Aquidauana por aproximadamente 10 anos, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000. À época, trabalhava com entretenimento infantil (como palhaço) e como jornaleiro.

No crime mais recente, na Capital, a vítima Silvana, que trabalha como merendeira, foi assassinada a facadas em residência alugada por ele no Portal Caiobá. A expectativa da polícia é de que ele se apresente ainda nesta terça-feira.

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