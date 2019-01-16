Casa do Trabalhador divulga vagas desta quarta-feira em Aquidauana e Anastácio

A Casa do Trabalhador divulgou as vagas desta quarta-feira (16) em Aquidauana e Anastácio. As oportunidades são para área urbana e rural. Confira:

Garçom (ter experiência em carteira ou ter referência do último emprego);

Pedreiro (ter experiência em carteira).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

Auxiliar de Departamento Pessoal (ter ensino médio completo/se tiver ensino superior será um diferencial/ter Excel nível intermediário/disponibilidade para morar na fazenda).