Inmet prevê máxima de 36ºC nesta quarta-feira em Aquidauana e Anastácio

Clima
Na última segunda-feira (14), Aquidauana ficou entre as cidades mais quentes do Brasil, com máxima de 37,7ºC
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a temperatura máxima pode alcançar até 36ºC nesta quarta-feira (16) em Aquidauana e Anastácio. A mínima não fica abaixo de 26ºC e a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 40%.
Além disso, a previsão e de que a manhã seja com céu parcialmente nublado. A boa notícia, para quem não é muito chegado no calorão é que no período da tarde e a noite o céu fique parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Na última segunda-feira (14), Aquidauana ficou entre as cidades mais quentes do Brasil, com máxima de 37,7ºC.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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