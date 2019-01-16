Inmet prevê máxima de 36ºC nesta quarta-feira em Aquidauana e Anastácio

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a temperatura máxima pode alcançar até 36ºC nesta quarta-feira (16) em Aquidauana e Anastácio. A mínima não fica abaixo de 26ºC e a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 40%.

Além disso, a previsão e de que a manhã seja com céu parcialmente nublado. A boa notícia, para quem não é muito chegado no calorão é que no período da tarde e a noite o céu fique parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na última segunda-feira (14), Aquidauana ficou entre as cidades mais quentes do Brasil, com máxima de 37,7ºC.