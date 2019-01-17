Em novo recorde, calorão pode alcançar 38ºC nesta quinta em Aquidauana e Anastácio

A quinta-feira deve ser mais um dia quente com pancada de chuva prevista para o período da tarde em Aquidauana e Anastácio. Contudo, diferente de outros dias, a máxima hoje pode chegar a alcançar até 38ºC, previu o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Já de noite o céu voltar a ficar parcialmente nublado.

Enquanto isso, a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.