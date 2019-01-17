Em novo recorde, calorão pode alcançar 38ºC nesta quinta em Aquidauana e Anastácio

Ta quente
O dia começa com céu parcialmente nublado
A quinta-feira deve ser mais um dia quente com pancada de chuva prevista para o período da tarde em Aquidauana e Anastácio. Contudo, diferente de outros dias, a máxima hoje pode chegar a alcançar até 38ºC, previu o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Já de noite o céu voltar a ficar parcialmente nublado.
Enquanto isso, a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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