Jovem fratura o ombro após queda de moto em Aquidauana

Jovem de 25 anos ficou ferida na tarde de ontem (16) depois de perder o controle da motocicleta que pilotava e cair, na Rua Giovane Toscano de Brito, no Bairro Alto, em frente a Lagoa Comprida, em Aquidauana.

Conforme o registra da polícia, a vítima detalhou que perdeu o controle da motocicleta quando outra motocicleta - não identificada - entrou em sua frente. Ela caiu e sofreu ferimento leves nos cotovelos, joelhos e fratura no ombro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e imobilizou a vítima, que em seguida foi encaminhada para uma unidade de saúde do município.

*Com informações de Francis Leone