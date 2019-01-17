Jovem fratura o ombro após queda de moto em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu ontem na Rua Giovane Toscano de Brito, no Bairro Alto, em frente a Lagoa Comprida
Jovem de 25 anos ficou ferida na tarde de ontem (16) depois de perder o controle da motocicleta que pilotava e cair, na Rua Giovane Toscano de Brito, no Bairro Alto, em frente a Lagoa Comprida, em Aquidauana.
Conforme o registra da polícia, a vítima detalhou que perdeu o controle da motocicleta quando outra motocicleta - não identificada - entrou em sua frente. Ela caiu e sofreu ferimento leves nos cotovelos, joelhos e fratura no ombro.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e imobilizou a vítima, que em seguida foi encaminhada para uma unidade de saúde do município.
*Com informações de Francis Leone
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