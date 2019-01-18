Casa do Trabalhador divulga vagas para está sexta-feira em Aquidauana

Emprego
Há vagas para pedreiro e Açougueiro
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta sexta-feira (18). Há vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):
- Açougueiro(experiência em desossar e na carteira)
- Pedreiro(ter experiência em carteira)
Vagas regionais(Rural/Outras cidades):
- Não há vagas.
Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS