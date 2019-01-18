Motociclista fica ferido após bater na traseira de caminhonete em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (18)
Motociclista de 27 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira (18) depois de bater contra a traseira de uma caminhonete na Rua Candido Mariano, no Bairro Guanandy, em Aquidauana.
Conforme apurado pelo O Pantaneiro, com a batida o motociclista sofreu um corte na cabeça e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde do município. Já o motorista do outro veículo saiu ileso.
Com a batida a frente da motocicleta ficou destruída. O socorro ficou a cargo do Corpo de Bombeiros.
*Com informações de Francis Leone
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