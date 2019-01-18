Pela segunda vez só nesta semana, Aquidauana volta a aparecer entre as cidades mais quentes do Brasil

Pela segunda vez só nesta semana, Aquidauana voltou a figurar na lista entre as cidades mais quentes do Brasil, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Ontem (17), a máxima na cidade atingiu 38,6°C ocupando a sexta posição entre as 10 cidades mais quentes do país.

Quem está no topo do ranking também e de Mata Grosso do Sul. Com 39,2°C, Porto Murtinho foi a cidade mais quente do Brasil ontem. Ainda na lista e também do Estado, Três Lagoas – na divisa com o estado de São Paulo – ficou em quinto lugar com termômetros marcando 38,7°C.

A primeira vez que Aquidauana apareceu na lista do instituto foi no começo desta semana, com termômetros marcando 37°C.

Além disso, Conforme dados do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), as maiores temperaturas registradas na primeira quinzena de janeiro no estado foram verificadas em Aquidauana e Água Clara, com 37,7°C nos dias 14 e 15 de janeiro, respectivamente.