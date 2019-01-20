Acidente entre moto e caminhonete deixa um morto e um ferido em Aquidauana

Acidente de trânsito entre moto e caminhonete na madrugada deste domingo (20) deixou um homem de 34 anos morto e uma jovem de 24 anos ferida, na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente a Rotele, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o morto foi identificado como Cleyton Lourenço do Carmo. Ele e a jovem de 24 anos estavam na motocicleta quando foram atingidos pela caminhonete, que era ocupada por três pessoas.

Cleyton morreu no local, já a moça quebrou o braço e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde do município. Os ocupantes do veículo saíram ilesos.

O local foi isolado até a chegada da perícia, para colher informações que vão ajudar na investigação do caso. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto de Medicina Legal) para passar pelos procedimentos de praxe e depois ser liberado a família para ser velado.

*Com informações de Francis Leone