Bombeiros de Aquidauana buscam menina de seis anos que sumiu no rio Miranda

Equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana montou buscas para tentar localizar uma menina de seis anos que desapareceu no rio Miranda, na manhã desta segunda-feira, em Miranda, ao tentar resgatar o irmão de dois anos que se afogava.

Conforme os bombeiros, o menino caiu na água e ela tentou ajudá-lo, no entanto, o garoto conseguiu ser resgatado, mas ela não. Até o momento não a vítima não foi encontrada e não há informações se ela estava com familiares.