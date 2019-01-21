Bombeiros de Aquidauana buscam menina de seis anos que sumiu no rio Miranda

Buscas
Vítima desapareceu ao tentar socorrer o irmão, de dois anos
Equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana montou buscas para tentar localizar uma menina de seis anos que desapareceu no rio Miranda, na manhã desta segunda-feira, em Miranda, ao tentar resgatar o irmão de dois anos que se afogava.
Conforme os bombeiros, o menino caiu na água e ela tentou ajudá-lo, no entanto, o garoto conseguiu ser resgatado, mas ela não. Até o momento não a vítima não foi encontrada e não há informações se ela estava com familiares.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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