Casa do Trabalhador divulga vagas para está segunda-feira em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta segunda-feira (21). Há vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):

- Açougueiro(experiência em desossar e na carteira)

- Mecânico de caminhão(experiente)

- Pedreiro(ter experiência em carteira)

Vagas regionais(Rural/Outras cidades):

- Não há vagas.

Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira.