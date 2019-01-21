Em homenagem à dona Lourdes Fragelli, primeiro Museu de Arte Sacra é inaugurado em MS

Após a missa de despedida do padre Thiago, devotos da comunidade, amigos e familiares de Dona Lourdes Fragelli, bem como autoridades do estado, participaram da abertura do museu, composto por peças raras, itens históricos e documentos que registram datas e fatos importantes desde a época da construção da Igreja Católica na região de Aquidauana.

Este domingo, 20 de janeiro, foi um dia de emoção e conquista tanto para a comunidade católica da Igreja Imaculada Conceição, quanto para a cidade de Aquidauana e região. Simbolizou a despedida do padre Thiago Palmeira Machado, pároco que conduziu a Igreja Matriz desde junho de 2015. Ao mesmo tempo, estabeleceu o início de uma nova atração turística em Aquidauana, com a inauguração do Museu de Arte Sacra Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli, o primeiro do gênero em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Para o prefeito Odilon Ribeiro, o momento foi bastante comovente durante a última missa do padre Thiago na cidade. “A despedida é difícil, pois ele chegou aqui há 4 anos e construiu, em meio à comunidade católica, grandes amizades. Padre Thiago é muito querido na cidade e estabeleceu importantes parcerias com a Prefeitura. Foram muitas as ações, desde arrecadação de brinquedos para o Natal, até angariar recursos financeiros ao Hospital de Aquidauana, por intermédio dos leilões, já que se trata de um hospital muito carente. Ainda auxiliou durante a época difícil de enchente do Rio Aquidauana. Ele abriu a igreja aos desabrigados”.

Para o prefeito Odilon, os gestos de amor e carinho fazem do Padre Thiago um verdadeiro líder espiritual. “É uma pessoa especial. Percebemos a participação da juventude em peso, em meio a uma igreja forte e revigorada. Nós precisamos estar juntos, pois, na fraqueza humana, nós falhamos o tempo todo e cada vez que isso acontece, a comunidade precisa estender a mão para que a pessoa volte ao caminho correto. Isso o padre Thiago soube fazer isso muito bem”, considerou.





Comunidade se despede emocionada do Padre Thiago. Foto: Divulgação/Imaculada Conceição

Além disso, o prefeito de Aquidauana prestigiou a inauguração do primeiro museu de arte sacra do estado, localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, na antiga Escola Paroquial. “É uma felicidade muito grande ter esse local em homenagem à dona Lourdes, que além de ser a minha tia, era muito devota da Virgem Maria. Toda a cidade precisa conhecer as peças do seu acervo, que é também um importante atrativo turístico da cidade. Com a doação das peças de Dona Lourdes, destaco aqui esse gesto maravilhoso da família Fragelli, para com toda a comunidade”, finalizou.

Orgulho da cidade – O deputado estadual Felipe Orro participou da missa de despedida do Padre Thiago e também da inauguração do museu de arte sacra. O parlamentar ressaltou a importância do trabalho do pároco, além do impacto que o novo museu, único do estado, terá como novo ponto turístico de Aquidauana.

“O Padre Thiago fez um grande trabalho, não só na comunidade da Igreja Católica (com a reforma da Matriz, a troca de vitrais) mas realizou um trabalho espiritual muito forte e comunitário em benefício à população. Aquidauana diz muito obrigado, parabéns pelo trabalho e com certeza deixou marcas no coração dos fiéis”, afirmou Felipe Orro.

Quanto ao museu, Orro relembrou como dona Lourdes Fragelli dedicou sua vida às obras na Igreja e em prol dos necessitados. “Tia Lourdes não foi só vizinha, mas colaborou muito ajudando a comunidade. Com essa doação dos objetos religiosos dela e de outras pessoas, o museu de arte sacra é motivo de grande orgulho para a cidade, com um acervo que servirá de inspiração aos devotos. Igualmente deverá fomentar o turismo, ao receber visitas de pessoas de fora da cidade”.

Inesquecível Dona Lourdes Fragelli

Ex-primeira de Mato Grosso, Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli, realizou inúmeros trabalhos filantrópicos voltados à assistência social no estado. Desenvolveu projetos específicos beneficentes em Aquidauana, com forte atuação em meio à comunidade católica do município.

Nascida em Cuiabá, veio morar na fazenda dos pais, em Aquidauana, ainda bebê. De família tradicional do então Estado de Mato Grosso, aos 11 anos seguiu para o Rio de Janeiro a fim de estudar em colégio interno, onde ficou até os 18 anos. Aos 19, se casaria com José Fragelli, com quem viveu até o dia da morte de seu marido, 30 de abril de 2010, às vésperas de completar 70 anos de união.

Dona Lourdes Fragelli. Foto: arquivo pessoal.

Dona Lourdes acompanhou todos os passos da carreira pública do marido, José Fragelli, que foi deputado estadual, deputado federal e, em 1970, governador de Mato Grosso, durante o mandato presidencial de Emílio Garrastazu Médici. Mais tarde, em 1980, foi senador e atuou no processo de abertura democrática do país como presidente do Congresso Nacional. Lourdes foi primeira-dama do Brasil por duas vezes, nas ocasiões em que Fragelli substituiu José Sarney, presidente em exercício no país, após a morte de Tancredo Neves.

Ao fim da vida pública de José Fragelli, o casal retorna à fazenda em Aquidauana. Dona Lourdes faleceu no dia 22 de setembro de 2016, aos 94 anos.

Para a neta, Flávia Fragelli, a inauguração do museu de arte sacra marca o reconhecimento do grande legado da avó. “Estou emocionada, assim como tenho certeza de que ela também deve estar muito feliz. Essa igreja, essa cidade, eram muito importantes para ela. Muito religiosa, tinha uma fé inabalável. Toda a família sente imensa gratidão por esse reconhecimento, porque a minha avó era tão boa, ajudou muitas pessoas e era muito querida pela comunidade”, disse Flávia.

Destaques do acervo do museu de arte sacra

Segundo o professor Fernando Pace, coordenador do museu, a idealização do local foi do padre Thiago Machado, que encerrou sua obra na comunidade de Aquidauana com a inauguração desse espaço de resgate da história da Igreja Católica na região.

Pace esclarece que o pároco havia identificado que, além das peças da coleção pessoal de dona Lourdes, havia peças antigas, existentes na casa dos padres, que poderiam ser expostas à população. “O museu não é composto só de objetos antigos, mas também de documentos, a exemplo do diário dos padres redentoristas da época em que vieram para Aquidauana, saídos da cidade de Baltmore, nos Estados Unidos. O diário está escrito em inglês, mas já tem uma parte traduzida para o nosso idioma”, explicou.

Além deste, outros itens como um livro de finanças, registros de óbitos na cidade, visitas domiciliares a doentes e objetos variados da igreja, também constam no acervo. “Há objetos de metal, santos antigos e tem uma peça especial que chama a atenção de todos: um altar de madeira que estava em Piraputanga, vindo da Itália a pedido de pessoa que morava no distrito. Esta peça possui uma beleza ímpar, toda ornamentada. Esta e outras foram sendo encontradas e trazidas para a antiga capela das freiras vicentinas quando elas coordenavam o Colégio Paroquial”, explicou Fernando Pace.

Mais peças estão sendo angariadas para compor o museu exclusivo de arte sacra. O local já recebeu uma porta de confessionário, carteira antiga das freiras que coordenavam o extinto colégio, escrivaninha, cadeiras raras, entre outros. “O museu é uma obra aberta. Ele vai sendo expandido conforme a motivação das pessoas que trazem peças. Nós as etiquetamos e dando a elas a certeza de que tudo está muito bem documentado”, frisou o coordenador.

Importância turística

A ideia agora é divulgar a nova atração turística de Aquidauana. Fernando Pace explica que a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) contará com o apoio e a atuação dos graduandos em turismo para colocar o museu no roteiro turístico da cidade. “O apoio dos profissionais e alunos de turismo será muito importante para expandir a visibilidade do museu”.

Quem tiver interesse em doar alguma peça sacra ao museu, basta procurar a ABIMC. “A peça será catalogada e será acompanhada pelo nome do doador”, afirmou Fernando Pace.

Serviço

Museu de Arte Sacra Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli

Local: Praça Nossa Senhora da Conceição, antigo Colégio Paroquial

Horário de Funcionamento: de terça à domingo em horário a ser definido pela ABIMC. Fecha às segundas-feiras para manutenção.